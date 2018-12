Jovem pugilista português morto à facada em Londres

As mais lidas

Num artigo publicado na segunda-feira, o jornal The Guardian cita o comandante da polícia encarregado da investigação, Glen Lloyd, que diz que, apesar das detenções, a investigação continua.

O jovem “foi transportado para um hospital do leste de Londres e declarado morto às 02:13”.

O comunicado precisa que a polícia foi chamada às 01:20 da madrugada de sábado por um esfaqueamento em Albert Place e encontrou Wilham com “múltiplas facadas”.

Os dois suspeitos vão ser presentes a tribunal na quarta-feira, no Tribunal de Westminster.

Em comunicado, a polícia afirma que, na segunda-feira, dois jovens de 15 anos foram detidos e acusados do homicídio e roubo de Mendes, de 25 anos, a residir em Tottenham desde 2015.

A polícia londrina anunciou esta segunda feira a detenção de dois adolescentes suspeitos do esfaqueamento até à morte de Wilham Mendes, um jovem português pugilista amador, na madrugada de sábado numa rua de Londres.

