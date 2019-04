Jovem ficou encarcerado em viatura após capotamento na Ribeira Grande

As mais lidas

As causas do acidente "ainda são desconhecidas", e segundo o comandante dos Bombeiros Voluntários da Ribeira Grande, "foi também acionado para o local a viatura de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Ponta Delgada, uma vez que a SIV da Ribeira Grande estaria numa outra ocorrência".

"Devido ao aparatoso acidente foi necessário desencarcerar o único ocupante da viatura, um jovem de 29 anos, que foi transportado para o Hospital de Ponta Delgada com suspeitas de um traumatismo crânio encefálico", acrescentou.

O comandante dos Bombeiros Voluntários da Ribeira Grande adiantou que a corporação "foi acionada pelas 5:52" locais (mais uma hora em Lisboa) para o sucedido com a indicação de que se trataria de "um despiste seguido de capotamento de uma viatura numa pastagem".

Uma viatura despistou-se esta madrugada no concelho da Ribeira Grande, em São Miguel, Açores, e capotou, tendo o condutor ficado encarcerado, disse à agência Lusa fonte dos bombeiros locais.

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok