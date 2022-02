José António Soares eleito por unanimidade presidente da AMRAA

O autarca da Madalena, sucede, assim, a Cristina Calisto, atual presidente da Câmara Municipal da Lagoa, na gestão do organismo que representa os 19 municípios da Região.





Para o novo presidente da AMRAA, a principal prioridade é saber que verbas estão disponíveis para as autarquias no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência e, como tal, pretendem agendar uma reunião com o Governo dos Açores.





Para o conselho de administração da AMRAA foram eleitos: Alexandre Gaudêncio da Câmara Municipal Ribeira Grande; Luís Silveira da Câmara Municipal das Velas; Vânia Ferreira da Câmara da Praia da Vitória; e Pedro Melo da Câmara da Povoação.





Para Assembleia Intermunicipal foram eleitos, por unanimidade, Carlos Ferreira da Câmara Municipal da Horta; Décio Pereira da Câmara Municipal da Calheta; e Bárbara Chaves da Câmara Municipal de Vila do Porto.