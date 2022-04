Jorge Braz e ‘estrelas’ do desporto em seminário sobre saúde mental

O canoísta campeão mundial é uma das ‘estrelas’ presentes, ao lado da judoca Joana Ramos e da velocista Lorene Bazolo, ambas atletas olímpicas, num programa que inclui também especialistas da área.

É o caso de Ana Bispo Ramires, psicóloga do Comité Olímpico de Portugal (COP), do diretor do Programa Nacional de Saúde Mental, Miguel Xavier, além de Pedro Teques, em representação da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e do Sindicato dos Jogadores.

A iniciativa, de acesso livre, é organizada pela FPF, pelo Ministério da Saúde e pelo Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol, num ‘webinar’ que pretende também assinalar o Dia Internacional da Saúde Mental, que só se comemora três dias depois.

A partir do dia 10 de outubro, domingo, vai ser lançada “uma campanha nacional”.