Jogadores regressam aos greens no dia de amanhã

Os sócios e praticantes da modalidade que vivem na ilha Terceira vão poder regressar à prática do golfe no dia de amanhã, 13 de maio, enquanto que na ilha de São Miguel o regresso aos campos apenas vai acontecer no próximo dia 29.



Estas são as datas avançadas pela Autoridade Regional de Saúde (ARS) para a reabertura da prática de golfe nas instalações do Clube de Golfe da Ilha Terceira e da VerdeGolf Country Club.







