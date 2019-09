João Sousa não conseguiu vencer “encontro bastante exigente” frente a Coric

O tenista português João Sousa lamentou este sábado a derrota num “encontro bastante exigente” frente ao croata Borna Coric, com que perdeu nas meias-finais do torneio de São Petersburgo, em três ‘sets', por 3-6, 7-6 (7-5) e 6-1.

"Infelizmente, não consegui vencer. Como era de se esperar, foi um encontro bastante exigente, não só a nível físico, como tático e mental", assumiu o número um nacional e 64.º colocado no ‘ranking' ATP.

Apesar da derrota diante do jovem croata, de 22 anos, que figura no 15.º lugar da hierarquia mundial, o vimaranense venceu o primeiro parcial e esteve a dois pontos do triunfo, no ‘tie-break' do segundo ?set', num encontro muito equilibrado.

"A verdade é que estive perto de vencer, tive as minhas oportunidades e não as consegui aproveitar. E no terceiro ‘set', em que ele conseguiu manter uma boa intensidade de jogo, eu não consegui manter o bom nível dos dois primeiros ‘sets'", justificou.

Após o ATP 250 de São Petersburgo, João Sousa segue para a China, onde vai ter como primeiro adversário o sul-coreano Hyeon Chung no ATP 250 de Chengdu.

"Foi uma boa semana, em que joguei a um grande nível, o que me deixa contente. Agora, é continuar a trabalhar para manter este bom nível de jogo e preparar da melhor maneira o torneio da próxima semana", finalizou o vimaranense.