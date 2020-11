João Moniz vence 'Melhor Projeto' e 'Melhor Letra' do Angra Sound Bay 2020

De acordo com nota, o concurso Angra Sound Bay 2020, premiou o músico micaelense João Moniz com o 'Melhor Projeto' desta terceira edição e a letra com o título “Saudade”, também da autoria de João Moniz, venceu na categoria de 'Melhor Letra'.

O tema “Amor sem Nada”, do projeto Os Assintomáticos, venceu na categoria de 'Melhor Original'.

Refira-se que o concurso Angra Sound Bay 2020 é uma iniciativa de promoção da criação de música original aberta a todo o território nacional, sendo promovido pela AJITER - Associação Juvenil da Ilha Terceira.