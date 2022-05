João Medeiros convocado para a seleção nacional de Sub-23

Medeiros, que há duas semanas foi segundo classificado no Grande Prémio Azores Volta a São Miguel em bicicleta, integra o lote de seis ciclistas lusos que vão participar, entre 2 e 5 de junho, na Corrida da Paz, a disputar na Chéquia.



Para além do único representante da LA Alumínios no lote de convocados, a seleção nacional conta ainda com Afonso Silva e Hélder Gonçalves (Kelly-Simoldes-UDO), Fábio Fernandes (Efapel Cycling), Pedro Pinto (Tavfer-Mortágua-Ovos Matinados) e Pedro Silva (Glassdrive-Q8-Anicolor).

A prova, revela o comunicado da FPC, vai arrancar a 2 de junho com um prólogo de 3,4 quilómetros. Segue-se uma viagem de 131,6 quilómetros, ondulada, no dia 3. A segunda etapa em linha (4 de junho) tem 134,6 quilómetros e chegada em alto, sendo uma jornada para puros trepadores. A prova termina a 5 de junho com 167,7 quilómetros de média montanha.