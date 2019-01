‘Jackpot' de 129 milhões de euros no próximo sorteio do Euromilhões

As mais lidas

A chave vencedora do concurso 001/2019 do Euromilhões, sorteada hoje, é composta pelos números 01 - 08 - 11 - 25 - 28 e pelas estrelas são o 04 e 06.

O terceiro prémio, de 26.356,89 euros, vai para 12 apostadores, enquanto o quarto prémio, de 1.798,87 euros, será entregue a 86 jogadores, dez deles com aposta registada em Portugal.

O segundo prémio, no valor de 123.450,27 euros, saiu a 11 apostadores no estrangeiro.

O próximo concurso do Euromilhões vai ter um ‘jackpot’ de 129.645.665,00 euros, uma vez que nenhum apostador acertou hoje na chave vencedora, informou o Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok