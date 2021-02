IPSS e Misericórdias dos Açores com feriado na terça-feira de Carnaval

O esclarecimento do Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública e de Entidades com Fins Públicos, hoje enviado às redações, surge "face às dúvidas suscitadas por inúmeros trabalhadores associados do SINTAP e pedidos de esclarecimento formulados pelas direções regionais das IPSS/Misericórdias".

O Governo Regional dos Açores decidiu que não irá dar tolerância de ponto na terça-feira de Carnaval, dia 16 de fevereiro, devido à situação da pandemia de covid-19, segundo revelou na terça-feira o executivo açoriano de coligação PSD/CDS-PP/PPM.

“O Governo dos Açores, reunido em Conselho de Governo esta manhã, e considerando a situação pandémica que se atravessa, decidiu não conceder tolerância de ponto na próxima terça-feira, dia 16, a popularmente designada por terça-feira de Carnaval”, lia-se num comunicado do executivo regional.

Na nota enviada, o SINTAP informa os associados trabalhadores das IPSS e das Misericórdias dos Açores e respetivas entidades patronais, que a terça-feira de Carnaval "é considerado feriado neste setor", conforme "estipula" a "Convenção Coletiva de Trabalho" assinada entre o SINTAP e a URIPSSA (União Regional das Instituições Particulares de Solidariedade Social dos Açores e a URMA (União Regional das Misericórdias dos Açores), pelo que "nesse dia não é devido qualquer dever de assiduidade".