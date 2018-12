Investimento público executado nos Açores cresce 11,5 por cento até novembro

A execução do investimento nos Açores registou um aumento de 11,5% até novembro, em comparação com o período homólogo, tendo já sido concretizado um investimento de 358,2 milhões de euros.

“O investimento público executado na Região aumentou para 358,2 milhões de euros, consubstanciando, já em novembro, uma taxa de execução de 70,3%, ou seja, mais 8,2 pontos percentuais face ao mesmo período do ano anterior”, adiantou o Vice-Presidente do Governo, em nota do Gacs.





Para Sérgio Ávila, esta evolução é indicativa de que, até 31 de janeiro de 2019, data em que se conclui a execução do Plano de Investimentos deste ano, se registe um reforço do investimento público face ao valor do ano anterior.





“Este crescimento é revelador do trabalho que o Governo dos Açores tem desenvolvido visando a execução do investimento público como contributo para a consolidação da retoma económica nos Açores”, afirmou, acrescentando que “a estratégia seguida só é possível porque a Região tem gerido as suas finanças públicas de forma responsável, rigorosa e cuidada”.





O titular da pasta das Finanças frisou que a execução de novembro, só através do investimento público, “representa uma injeção na economia açoriana de mais 36,9 milhões de euros, relativamente ao mesmo período do ano anterior”.