Intercetados 81 migrantes em cinco barcos nas ilhas Baleares

Um dos pequenos barcos, com 17 pessoas de origem magrebina e um sírio, chegou ao Farol de La Mola, em Formentera, enquanto outro grupo de 12 migrantes irregulares do magrebe foi localizado na estrada Cap Barbaria, em Sant Francesc.

Além disso, os serviços de emergência resgataram 16 e 15 migrantes que navegavam noutros dois barcos.

Um destes estava a 25 milhas náuticas (43 quilómetros) a sul de Formentera e o segundo a nove milhas (16 quilómetros) da ilha Pitiusa.

A Guarda Civil de Formentera e agentes da Patrulha Fiscal e de Fronteiras do instituto armado e da Polícia Local de Formentera estiveram envolvidos no resgate.

A estas quatro chegadas de barco, registadas entre as 08:00 e as 17:45 (entre as 07:00 e as 16:45 em Lisboa), juntou-se outra pelas 18:15 (17:15 em Lisboa) em Cabrera, a sul de Maiorca, de um outro grupo de migrantes irregulares.

Neste caso, o Resgate Marítimo e a Guarda Civil intercetaram 20 imigrantes que chegaram num barco, todos de origem norte-africana e aparentemente em bom estado de saúde.

Até ao momento, este ano, pelo menos 108 barcos chegaram às ilhas Baleares, com 1.652 pessoas, segundo a contagem da agência de notícias Efe.

Em 2023, foram detetados 128 barcos com 2.278 migrantes a chegar às ilhas.