Inspeção confirma atraso no pagamento de 83 vigilantes da Provise

A Inspeção Regional do Trabalho está a acompanhar a situação de 83 vigilantes da Provise que ainda não receberam o vencimento do mês de dezembro.

De acordo com o contrato coletivo de trabalho o pagamento deveria ter sido efetuado no último dia útil de dezembro, mas a empresa - com mais vigilantes nos Açores - sentiu dificuldades em efetuar o pagamento dos salários.



Ilda Baptista, inspetora regional do Trabalho, confirmou ao Açoriano Oriental que, ontem, ao início da tarde faltava efetuar o pagamento a 83 vigilantes que trabalham na ilha de São Miguel.





