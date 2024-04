Infraestruturas de Portugal lança campanha de apoio a peregrinos a caminho de Fátima

A campanha “Peregrinação Segura - Fátima 2024” inclui “ações de sensibilização direta junto dos peregrinos”, tendo em atenção que as vias que estes utilizam “têm tráfego rodoviário significativo, onde se praticam velocidades de circulação elevadas, aumentando substancialmente a sua exposição ao risco, bem como a gravidade de um eventual acidente, sendo fundamental a adoção de percursos por vias alternativas e com menor tráfego rodoviário”.

Em comunicado, a IP revela que “de forma a minimizar a ocorrência de incidentes, foram criados caminhos alternativos em locais de maior tráfego rodoviário, bem como implementado um conjunto de condicionamentos rodoviários nos principais itinerários utilizados pelos peregrinos no acesso ao Santuário de Fátima”.

Segundo a Infraestruturas de Portugal, até 13 de maio será implementado um alternativo do IC2 para a antiga Estrada Nacional 1, na zona de Fornos, Coimbra, o mesmo acontecendo entre Antanhol e Cernache.

Já no distrito de Leiria, registar-se-á a supressão da via direita no IC2 em diversos troços.

A peregrinação de 12 e 13 de maio ao Santuário de Fátima será presidida pelo arcebispo de Barcelona, cardeal Juan José Omella.

Omella presidiu à Conferência Episcopal Espanhola até ao início de março deste ano, quando foi substituído por Luis Javier Arguello Garcia, arcebispo de Valladolid.