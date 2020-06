De acordo com nota, para ingressar na ação de formação, os candidatos devem ter o 9.º ano, no mínimo, concluído com aproveitamento e idade até 24 anos à data de 1 de setembro de 2020.

As pré-inscrições decorrem até ao dia 3 de julho, sendo que o formulário e toda a informação estão disponíveis no portal da escola profissional, em: www.ineteseacores.pt .

O curso resulta da parceria com o Hospital Internacional dos Açores.