Incêndio na catedral de Notre Dame

As mais lidas

De acordo com o porta-voz da catedral Notre-Dame, o alerta de incêndio foi ativado por volta das 16h50 (hora dos Açores).

"Um incêndio terrível afeta a catedral de Notre-Dame, em Paris. Os bombeiros estão a tentar controlar as chamas", escreveu Hidalgo na sua conta na rede social Twitter.

Segundo a agência francesa, enormes chamas devoram parte do telhado do edifício, vendo-se um forte fumo em tons amarelados.

Um incêndio deflagrou na tarde desta segunda-feira na emblemática catedral de Notre-Dame em Paris, situação que poderá estar “potencialmente ligada” aos trabalhos de reabilitação do edifício, segundo os bombeiros da capital francesa.

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok