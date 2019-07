In Lagoa apresenta dress code com diversidade de cores alusivas à "Água"

O evento 'IN Lagoa', uma organização da Câmara Municipal de Lagoa, com a produção da empresa Ninemedia, que terá lugar no próximo dia 17 de agosto, a partir das 23 horas, no Convento dos Franciscanos em Santa Cruz, irá marcar a diferença, tanto pelo espetáculo musical, como pelo tema decorativo e dress code.

De acordo com nota informativa da autarquia, uma das novidades do 'IN Lagoa' será o dress code obrigatório da festa, devendo ser traje de passeio, com inclusão de “prateado, lantejoulas, transparências, branco, cru e os tons de cinza claro, verde e azul água para as mulheres e para os homens aconselha-se a utilização de tecidos como linho e a sarja, em substituição das gangas, mantendo-se a mesma palete de cores acima indicada, não sendo obrigatório o uso de blazer, podendo-se optar por camiseiro e calça”.







Sendo o tema da festa o elemento “Água”, um elemento incolor e altamente refletor, os tecidos com padrões marítimos, que são muito comuns em vestidos e túnicas nesta estação também poderão ser utilizados, adianta a nota que alerta para o facto de não “ser permitida a entrada a quem estiver de chinelos, calções de banho ou calça de ganga”.





Refira-se que, o 'IN Lagoa' é uma festa temática, inspirada nos elementos da natureza, que “contribuíram para a Lagoa que hoje conhecemos, claramente, marcada por um dos bens essenciais à vida e elemento fundamental da natureza, que é precisamente a água. Um outro fator predominante é o seu território esculpido pelo Fogo dos Vulcões e que, ao longo dos tempos, a sua população se veio a fixar, em virtude do modo como usava a Terra para o cultivo. De forma natural, chega-se, assim, aos 4 elementos da natureza e neles a inspiração para um conceito de festa anual, em que todos os anos, o Convento de Santo António e o seu jardim privilegiará, de forma alusiva, um destes elementos”.





No que diz respeito à animação musical, o 'IN Lagoa' contará com a atuação musical “All You Can Swing” no claustro do Convento, num ambiente que se quer mais intimista e que tem como objetivo aproximar sonoridades acústicas, com a fusão entre swing, jazz e pop. Confirmada está também a presença de Jéssica Campos, ex-participante do 'X Factor Portugal' e do 'Ídolos Brasil'. A cantora brasileira animará os dois palcos do evento.





A nota da autarquia diz ainda que “é apenas permitida a entrada de maiores de 14 anos, mas sob a responsabilidade de um adulto, sendo que o mesmo terá que ter idade superior a 18 anos”.





Os bilhetes podem ser adquiridos na Biblioteca Municipal Tomaz Borba Vieira, no Convento dos Franciscanos, bem como através do endereço: www.ticketline.pt. Também poderá adquirir o bilhete, a partir de sexta-feira, no Gabinete de Atendimento ao Munícipe, situado na Praça de N. Sra. do Rosário.