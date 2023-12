Idade média na administração pública aumenta para 48,3 anos

"Em 30 de junho de 2023, 65,7% dos postos de trabalho das administrações públicas correspondiam a trabalhadores com 45 e mais anos", pode ler-se no Boletim Estatístico do Emprego Público (BOEP) relativo ao 1.º semestre do ano.

Segundo o documento, entre dezembro de 2011 e junho de 2023, a idade média dos trabalhadores da administração pública aumentou em 4,6 anos, de 43,6 anos em 2011 para 48,3 anos em 2023.

A idade média estimada aumentou em todas as carreiras, com exceção das carreiras médica e de investigação científica.

A análise da estrutura etária por subsetor revela o emprego menos envelhecido na administração regional dos Açores, onde 38,7% dos trabalhadores tinham menos de 45 anos.

Já na administração local 71,3% dos trabalhadores situavam-se nos escalões etários com 45 e mais anos.

De acordo com o BOEP, entre dezembro de 2011 e junho de 2023 verificou-se uma diminuição do número de trabalhadores em todos os escalões etários abaixo de 45 anos.

No final do 1.º semestre, as carreiras de oficial dos registos e notariado e administração tributária e aduaneira apresentavam as idades médias mais elevadas (57,0 e 55,1 anos, respetivamente).

Por outro lado, as carreiras das forças armadas (34,5 anos), de bombeiro (40,5 anos) e médica (41,3 anos) detinham as idades médias mais baixas.

O BOEP indica ainda que, em junho, mais de metade (55,6%) dos 745.582 trabalhadores das administrações públicas detinham habilitações ao nível do ensino superior, enquanto 26,8% detinham o ensino secundário e 17,6% o ensino básico.

Cerca de 12,8% possuíam um nível de escolaridade superior a licenciatura (9,5% com mestrado e 3,3% com doutoramento).

"Comparando dezembro de 2011 com junho de 2023, o número de trabalhadores aumentou em todos os níveis de escolaridade, com exceção do ensino básico e do bacharelato, destacando-se o aumento do número de trabalhadores que possuem mestrado ou ensino secundário", realça a Direção-geral da Administração e do Emprego Público.

O ensino básico era o único nível de escolaridade com mais trabalhadores homens do que mulheres.

Ainda de acordo com o BOEP, o número de postos de trabalho ocupados por trabalhadores com deficiência (com incapacidade permanente igual ou superior a 60%) aumentou em 91,7% entre dezembro de 2011 e junho de 2023, para 22.841.

Quanto às empresas públicas e outras entidades detidas pela administração central, o boletim indica que neste subsetor 34,8% dos 29.403 trabalhadores tinham entre 45 e 54 anos.

Também entre os 21.943 trabalhadores das empresas públicas da administração local, 30,2% tinham entre 45 e 54 anos de idade.