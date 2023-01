Hugo Pires secretário de Estado do Ambiente e Ana Claudia Gouveia na Energia e Clima

As pastas do ambiente, da energia e clima foram até agora acumuladas por João Galamba, que vai ser empossado no cargo de ministro das Infraestruturas, substituindo Pedro Nuno Santos.

Hugo Pires, natural de Coimbra, de 43 anos, é licenciado em arquitetura pela Universidade Lusíada do Porto, foi vereador na Câmara Municipal de Braga entre 2009 e 2013, tendo os pelouros do Urbanismo, Reabilitação Urbana, Proteção Civil e Juventude.

É deputado do PS desde 2015 e no parlamento foi coordenador do grupo de trabalho que aprovou a Lei de Bases da Habitação.

Hugo Pires tem exercido desde 2019 as funções de vice-presidente do Grupo Parlamentar do PS.

Já Ana Claudia Gouveia é natural da Figueira da Foz, tem 40 anos e é doutorada em economia pela Nova School of Business and Economics, onde concluiu os seus estudos em 2015. Desde o final de 2019 que era assessora económica no gabinete do primeiro-ministro.

Foi economista do Banco de Portugal entre 2004 e 2008 nas áreas das contas nacionais financeiras e das contas externas e, até 2014, exerceu funções no Banco Central Europeu, primeiro na área das Estatísticas Monetárias e Financeiras e, depois, na Divisão de Instituições e Fora Europeus.

Ainda de acordo com o currículo divulgado pelo Governo, em 2015 trabalhou no Gabinete de Estratégia e Estudos do Ministério da Economia, onde liderou a equipa de Análise de Conjuntura Económica.