Hugo Gaspar e Tiago Violas regressam à seleção de voleibol

Terminado o campeonato nacional, com o Benfica a sagrar-se campeão na final disputada com o Sporting, o treinador 'leonino' Hugo Silva assumiu o comando da seleção e convocou 18 atletas para a preparação da participação na Liga das Nações, a decorrer de 31 de maio a 30 de junho.

O destaque nos eleitos de Hugo Silva vai para a chamada do praticamente desconhecido Frederico Santos, a jogar no Purdue Fort Wayne, nos Estados Unidos, e para os regressos dos internacionais ‘encarnados’ Hugo Silva e Tiago Violas.

Portugal acolhe no Multiusos de Gondomar, de 14 a 16 de junho, o grupo 9 da fase regular da Liga das Nações (antiga Liga Mundial), que traz a Portugal as seleções do Brasil, Sérvia e China, respetivamente primeira, 11.ª e 20.ª do 'ranking’.

O inicio do estágio está agendado para 05 de maio, em Vila Flor.