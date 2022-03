Hospital de Ponta Delgada reforça resposta de emergência

Numa nota informativa sobre a atividade do Hospital do Divino Espírito Santo (HDES), a maior unidade de saúde dos Açores explica que, com a ativação do Plano Regional de Proteção Civil, fez deslocar para a ilha uma primeira equipa de intervenção em situação de urgência.

"Esta equipa fez-se acompanhar de variado equipamento e material, que será cedido à Unidade de Saúde de Ilha de São Jorge como reforço da prevenção, incluindo diversos medicamentos de intervenção rápida, maca de vácuo e ventiladores", lê-se na nota.

Na passada semana, a Proteção Civil dos Açores ativou o Plano Regional de Emergência devido à elevada atividade sísmica que se regista na ilha de São Jorge.

A maior unidade de saúde dos Açores adianta ainda, na sua nota, que o HDES "tem internamente tomado medidas de preparação para vários cenários, incluindo o aumento do stock de medicamentos, reporte diário das reservas de sangue, reporte bidiário do número de vagas e verificação dos equipamentos disponíveis para o doente crítico, entre outras".