Hospital da Terceira e Unidade de Saúde estabelecem acordo na área dos cuidados paliativos

“O acordo reforça a cooperação e o funcionamento em rede entre as Equipas Comunitárias de Suporte em Cuidados Paliativos da Unidade de Saúde da Ilha Terceira e a Equipa Intra-Hospitalar de Suporte em Cuidados Paliativos, no sentido da melhoria contínua e da continuidade de cuidados, de acordo com as necessidades efetivas dos utentes”, segundo uma nota do Governo dos Açores.

De acordo com a mesma nota, esta cooperação abrange o material de consumo clínico e a prescrição e cedência de medicação de uso exclusivo hospitalar, bem como a referenciação do centro de saúde para a consulta externa de cuidados paliativos e do hospital para as equipas comunitárias de suporte em cuidados paliativos.

Trata-se de um acordo “semelhante ao que existe entre o Hospital do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada, que conta com uma Unidade de Cuidados Paliativos, e a Unidade de Saúde da Ilha de São Miguel”, refere ainda.

Atualmente, estão em funcionamento ou a iniciar atividade equipas de suporte intra-hospitalar de cuidados paliativos nos três hospitais da região, localizados nas ilhas de São Miguel, Faial e Terceira.

A Unidade de Saúde da Ilha Terceira foi a primeira a oferecer cuidados paliativos domiciliários, através das equipas de Angra do Heroísmo e da Praia da Vitória.

Citada numa nota enviada às redações, a secretária regional da Saúde diz que o acordo agora assinado vai permitir reforçar “o conforto e a segurança dos doentes e das suas famílias”, através de “um acompanhamento estruturado e diferenciado, em internamento ou no domicílio”.

Teresa Machado Luciano destacou que os cuidados paliativos "são um verdadeiro exemplo de integração entre hospitais e unidades de saúde” nos Açores.

A governante, que falava na assinatura do protocolo de colaboração entre o Hospital de Santo Espírito e a Unidade de Saúde da ilha Terceira, considerou que os cuidados paliativos são um “imperativo ético, para promoção e salvaguarda da dignidade e dos direitos humanos fundamentais”.

Na assinatura do protocolo, que contou também com a secretária regional da Solidariedade Social, Andreia Cardoso, a titular da pasta da Saúde salientou que “a continuidade de cuidados, o funcionamento em rede e a centralização na pessoa” são princípios fundamentais para o executivo regional.