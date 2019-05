Horta acolhe em outubro o torneio nacional de futebol de rua

A cidade da Horta, na ilha do Faial, foi o palco escolhido para a fase final do torneio nacional de futebol da rua, que vai decorrer de 22 a 26 de outubro, envolvendo cerca de 300 participantes.

"Este evento será não apenas uma prova desportiva, mas também uma festa, uma iniciativa de inclusão social, envolvendo jovens de todo o país", realçou Lúcio Rodrigues, diretor regional da Juventude, em conferência de imprensa, na Horta, durante a apresentação da iniciativa.

Segundo explicou, além da presença de 20 equipas nacionais, esta fase final do torneio nacional de futebol de rua irá contar com a presença de uma equipa inglesa e outra mexicana, que irão divulgar as suas habilidades nos Açores.

"Será uma forma de fomentar a participação cívica e de os jovens saberem e sentirem que são parte importante na nossa sociedade", realçou Lúcio Rodrigues, que admitiu ainda a possibilidade de se formarem novas equipas com figuras políticas convidadas, para participarem no evento.

Gonçalo Santos, da Associação Cais, uma das promotoras do evento, lembrou que o torneio de futebol de rua tem como objetivo não apenas a promoção do desporto, sobretudo junto de classes sociais desfavorecidas, mas explicou que é também uma forma de inclusão social.

"Só este ano, pretendemos envolver no futebol de rua, em todo o país, cerca de 1.500 jovens que pertencem a classes com fragilidades sócio-económicas", realçou Gonçalo Santos, que não escondeu a sua satisfação pelo facto da fase final se realizar, pela primeira vez, nos Açores.

José Leonardo Silva, presidente da Câmara Municipal da Horta, realçou, por outro lado, as condições que a ilha oferece para a realização de "grandes eventos desportivos nacionais", dando o exemplo do futebol de rua, mas também do Azores Trial Run, prova de atletismo que terminou no passado fim de semana.

O autarca destacou também o cariz social desta prova organizada pela Associação Cais, lembrando que o slogan "todos contam" é muito mais do que meras palavras e que se pode confirmar também em "atos".

A fase final do torneio nacional de futebol de rua vai realizar-se no campo da Torre do Relógio, na cidade da Horta, recentemente reabilitado pela Câmara da Horta, e também no campo do centenário Fayal Sport Club, o mais antigo clube dos Açores e um dos mais antigos do país.