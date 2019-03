Hora do Planeta assinala-se hoje com adesão de 112 municípios portugueses

Portugal adere este sábado à Hora do Planeta com 112 municípios, havendo este ano um desafio extra para toda a população, lançado pela WWF: um dia sem plástico, sem consumir carne e sem emissões de CO2.

O apagão global volta a realizar-se, com iniciativas em várias cidades, estando prevista para Lisboa uma “Caminhada pelo Planeta”, com início na Torre de Belém pelas 18:30.

O percurso termina na Praça do Comércio, seguindo-se o “apagão” às 20:30, hora a que se desligarão as luzes de vários edifícios e monumentos no país.

A iniciativa realiza-se em vários pontos do mundo, numa chamada de atenção para a necessidade de preservar os recursos naturais e a biodiversidade.

Em Lisboa, realiza-se também um percurso em bicicleta (“Pedalada pelo Planeta”), com concentração na Torre de Belém às 18:30 e partida às 19:00, rumo à Praça do Comércio.

A Hora do Planeta, iniciada há 12 anos em Sydney, converteu-se “num movimento que vai muito além” de apagar a luz, conforme explicou à agência noticiosa Efe Miguel Ángel Valadares, da WWF, entidade que espera voltar a envolver milhares de cidadãos em todo o mundo.