Homem detido nos Arrifes pela prática do crime de tráfico de estupefacientes

Segundo comunicado, no decurso de uma operação policial, assente numa investigação que apontava para a atividade de tráfico de estupefacientes por parte do arguido no bairro da Piedade Jovem - Arrifes, “deu-se cumprimento a uma busca domiciliária à residência do suspeito, tendo-lhe sido detetado e apreendido aproximadamente 80 doses individualizadas de heroína, 30 sementes de liamba, uma balança de precisão e outros artigos que indiciam o arguido na prática do crime sob investigação”.

O detido foi presente perante o Tribunal Judicial de Ponta Delgada, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de apresentações periódicas diárias perante as autoridades.