Homem detido nas Velas por violência doméstica

Segundo comunicado do Comando Regional dos Açores da PSP, após uma “denúncia efetuada pela vítima, foi iniciada uma investigação pelos polícias da Brigada de Investigação Criminal da Esquadra das Velas, que permitiu descortinar um cenário de violência exercido pelo suspeito sobre a ex-companheira”.





A violência “perpetuou-se por um longo período, tendo esta sofrido várias ameaças, ofensas à integridade física, perseguição e maus tratos psíquicos, perpetuados na presença dos seus filhos menores de idade”.





O comunicado refere ainda que por se tratar de um crime de prevenção e investigação prioritária foram, “efetuadas diversas diligências por parte dos investigadores da PSP que permitiram proceder à recolha de um conjunto de meios de provas que, após terem sido comunicadas ao Ministério Público da Velas, vieram a culminar na emissão de mandados de detenção fora de flagrante delito e busca domiciliária, visando o agressor e com o objetivo de o apresentar a interrogatório judicial”.

As diligências processuais culminaram com a aplicação da medida de coação de proibição de contactos e de aproximação à vítima com controlo efetuado com recurso a dispositivos eletrónicos e apresentações periódicas na Esquadra, impedindo assim o prosseguimento daquela atividade criminosa e a proteção da vítima.