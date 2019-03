Homem detido em Arouca por espalhar brasas no mato para "propagar fogo"

As mais lidas

De acordo com a mesma fonte, a detenção aconteceu na sexta-feira e o homem já foi presente ao Tribunal de Vale de Cambra, que lhe decretou a medida de coação de “apresentações periódicas em posto policial da sua área de residência”.

O homem, de 34 anos, “foi detido em flagrante delito” no concelho de Arouca, distrito de Aveiro, por militares do Posto Territorial de Cesar da Guarda Nacional Republicana (GNR), esclarece o Comando Territorial de Aveiro, em comunicado.

