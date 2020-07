Hoa de Jogo 6 de julho 2020

A segunda derrota seguida do Santa Clara na I Liga, a reeleição de Jorge Correia no Sporting Ideal e a marcação do jogo Vale Formoso - Santiago são os temas em destaque na edição número 197 do programa Hora de Jogo na antena da Rádio Açores TSF (99.4), dia 6 de julho de 2020, com a moderação do jornalista Nuno Martins Neves e o comentador André Branquinho.