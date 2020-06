Há música no Fringe ao vivo e online

Conversas, entrevistas, debates, álbuns de arte, vídeos de visitas a oficinas, estúdios e outros locais de trabalho e partilhas de publicações do que os artistas açorianos andam a fazer nas suas páginas e redes sociais, são apenas alguns exemplos de como a programação do Fringe está a chegar a milhares de pessoas em todos os cantos das 9 ilhas do Açores.





Na quarta-feira, com uma performance ao vivo na MiratecArts Galeria Costa, jovens da ilha do Pico apresentaram-se pela primeira vez, a solo e em grupo, com uma peça improvisada com guitarras, estreando Daniel Ferro, Miguel Melo e Simão Pereira.





"Este tipo de oportunidade pretende incentivar jovens a construírem e apresentarem as suas ideias e talentos" diz Terry Costa da MiratecArts, organizadora do evento , citado em nota.

Aos sábados, pelas 15 horas, os interessados podem ver ao vivo um concerto recital, transmitido no facebook da MiratecArts e que ficará na plataforma para futuras visitas.





Este sábado, dia 6 de junho, o palco é de Sara Cruz, cantora compositora que venceu o Prémio NIT TOP 10 Talentos Nacionais e o Novo Talento FNAC 2019.







O terceirense João da Ilha sobe ao palco no dia 13 de junho; Rafael Carvalho a 20 de junho e o duo do guitarrista Augusto Baschera e pianista João Bernardo encerram este programa a 27 de junho.