Guterres pede desculpa aos mais novos pela falta de atenção ao mar

António Guterres discursava na sessão de encerramento do Fórum da Juventude e Inovação da Conferência dos Oceanos da ONU 2022 (UNOC - United Nations Ocean Conference), que decorre na praia do Carcavelos (concelho de Cascais)

“Eu quero pedir desculpa, em nome da minha geração, à vossa geração, relativamente ao estado do oceano, ao estado da biodiversidade e ao estado das alterações climáticas”, afirmou o secretário-geral das Nações Unidas, falando para uma plateia de jovens.

O responsável admitiu que a sua geração foi responsável politicamente pela degradação das condições dos oceanos, por ter sido lenta, ou mesmo “sem vontade de reconhecer que as condições se estavam a deteriorar no mar”.

“Mesmo hoje, estamos a caminhar lentamente no sentido de reverter a tendência e reabilitar os oceanos, salvar a biodiversidade e parar as alterações climáticas”, acrescentou.

Além do secretário-geral das Nações Unidas, está também presente o Presidente da República, Marcelo de Sousa, a ministra da Energia do Quénia, Monica Juma, país que coorganiza a Conferência dos Oceanos com Portugal.

O ministro da Economia e do Mar, António Costa Silva, e o presidente da Câmara de Cascais, Carlos Carreiras, são outros dos presente.

O secretário-geral da ONU criticou alguns líderes económicos que “só querem saber do valor para os acionistas”, dando como exemplo a indústria de combustíveis fósseis.

Para o responsável é preciso que a sua geração assuma a sua responsabilidade nos erros do passado.

“Vocês [jovens] vão herdar um planeta em perigo e vai ser preciso que façam tudo o que é preciso para reverter as decisões políticas, económicas e também os comportamentos […] Desejo-vos o maior sucesso, o sucesso que, infelizmente, a minha geração não conseguiu alcançar”, vincou.

Guterres chegou ao local juntamente com Marcelo Rebelo de Sousa, onde eram esperados por 150 jovens oriundos de 30 países, que participaram na iniciativa que pretendia ser “uma plataforma para avançar na ação pelos oceanos e para a implementação de soluções lideradas pelos jovens”.

Momentos antes, os jovens foram surpreendidos na praia pelo ator Jason Momoa, conhecido por produções como Guerra dos Tronos ou Aquaman, que será entronizado, na segunda-feira, como embaixador das Nações Unidas para a Vida Marinha.

Enquanto esperavam, os jovens com idades compreendidas entre os 18 e os 35 anos, que participaram na maratona tecnológica de 24h Innovathon, desenvolvida pelo CEiiA – Centro de Engenharia e Desenvolvimento, gritavam palavras de ordem, como por exemplo, “parem a mineração em alto mar”.

Jason Momoa, que não conseguiu chegar à praia de barco, como estava previsto, devido às condições do mar, acabou por ter se de dirigir a pé pela praia até ao local onde se encontravam os jovens, acompanhados pelo enviado especial das Nações Unidas para os Oceanos, Peter Thomson.

Num breve discurso, o ator natural de Honolulu, no estado do Havai, Estados Unidos, realçou que “é preciso corrigir os erros do passado”, pelas gerações vindouras, “e parar o tempo de irresponsabilidade”.

A Conferência dos Oceanos das Nações Unidas (UNOC, sigla em inglês) vai realizar-se este ano em Lisboa (no Altice Arena), copresidida por Portugal e pelo Quénia, entre 27 de junho e 01 de julho, e contará com a presença de chefes de Estado e de governo de todos os continentes.

No decurso destes cinco dias decorrem, igualmente, duas visitas de Estado – do Presidente da República do Quénia, país coanfitrião da Cimeira dos Oceanos; e do Presidente da República da Nigéria.

São esperados mais de 7.000 participantes de mais 140 países, 38 agências especializadas e organizações.