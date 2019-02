As mais lidas

A greve prossegue esta terça-feira e até sexta-feira, interrompe no fim de semana, e reconheça dia 11 e 12.

Em termos investigação, a prioridade será para os crimes contra as pessoas.

Foram decretados serviços mínimos para a paralisação dos investigadores que pressupõe o piquete na sede da PJ ter seis elementos, no Porto é obrigatório estarem cinco elementos e dois nas restantes direções espalhadas pelo pais.

A greve de três horas cumprida ontem, adiantou o sindicalista, “obstaculizou todas as diligências que foram de manhã e prejudicou operações em curso”.

