Governo reúne-se hoje com PGR e forças de segurança sobre violência doméstica

De acordo com Observatório de Mulheres Assassinadas, em janeiro deste ano morreram nove mulheres vitimadas por violência doméstica. Durante o ano de 2018 foram assassinadas 28 mulheres e, ainda segundo dados do Observatório da UMAR (União de Mulheres Alternativa e Respostas), “503 mulheres foram mortas em contexto de violência doméstica ou de género” entre 2004 e o final de 2018.

A reunião em conjunto vai decorrer na Presidência do Conselho de Ministros e conta com a presença da ministra da Presidência, Maria Manuel Leitão Marques, da ministra da Justiça, Francisca Van Dunen, e da secretária de Estado Adjunta e da Administração Interna, Isabel Oneto.

O Governo vai reunir-se esta quinta-feira com a procuradora-geral da República, Lucília Gago, e as forças de segurança para se “aperfeiçoar a resposta a dar” ao problema da violência doméstica.

