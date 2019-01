Governo reconhece-se na mensagem de Ano Novo de Marcelo

As mais lidas

Por isso, o Governo a que pertence tem trabalhado para que estes quatro anos sejam “de recuperação económica e de recuperação de emprego no país” e também “de redução de desigualdades, porque os portugueses têm que compreender que os políticos estão a governar para melhorar as condições de vida dos que menos têm”, garantiu.

Segundo o ministro, os impulsos populistas “têm encontrado espaço sempre que as pessoas sentem desesperança ou sentem que as desigualdades permanecem”.

Na opinião de Pedro Marques, “o discurso de Ano Novo do Presidente da República foi muito bem recebido em toda a classe política”, mas, sobretudo, pelos portugueses em geral.

O Presidente da República apelou, na terça-feira, ao exercício do voto nos três atos eleitorais de 2019 e considerou fundamental que haja bom senso nessas campanhas, advertindo que radicalismos, arrogâncias e promessas impossíveis destroem a democracia.

Também na Europa, partidos da extrema direita, “com impulsos que nós não queríamos nas nossas democracias, têm encontrado espaço”, acrescentou o ministro do Planeamento e das Infraestruturas.

O ministro Pedro Marques disse hoje que o Governo se reconhece na mensagem de Ano Novo do Presidente da República, numa altura em que, “em demasiados países”, as democracias têm feito um “caminho para o populismo”.

