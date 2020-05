Governo dos Açores cria novos apoios às empresas

Este novo apoio visa criar condições para que as empresas instaladas na Região possam produzir bens e serviços essenciais à proteção e ao combate à Covid-19 que respondam às necessidades imediatas e de médio prazo do Serviço Regional de Saúde e das famílias e empresas açorianas, adianta nota do executivo.



Nesse sentido, o Governo dos Açores procedeu a uma alteração no Subsistema de Incentivos para a Qualificação e Inovação, do Sistema de Incentivos para a Competitividade Empresarial Competir+, com o objetivo de estimular a atividade empresarial e facilitar a investigação e desenvolvimento de capacidades adicionais para a produção de material necessário no atual contexto.

De acordo com o Decreto Regulamentar Regional aprovado, são abrangidos os investimentos das empresas em projetos de construção, adaptação de edifícios e instalações, bem como a aquisição de instrumentos e equipamento científico e técnico imprescindível para a produção de bens e serviços essenciais destinados a combater a pandemia, explica o governo.



Desta forma, são elegíveis as despesas com projetos de investimento entre 15 mil e 500 mil euros, consubstanciando um incentivo a fundo perdido de 75%, podendo o apoio ser disponibilizado em cinco pedidos de pagamento e ao abrigo das condições estabelecidas no diploma.

Os projetos terão de ser concluídos no prazo máximo de seis meses.

A apresentação de candidaturas é feita através de formulário simplificado disponível na página eletrónica do Balcão 2020, em https://balcao.portugal2020.pt/Balcao2020.idp/, sendo que a submissão de candidaturas só é possível após a promulgação do Decreto Regulamentar Regional pelo Representante da República para a Região Autónoma dos Açores.