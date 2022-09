Governo dos Açores visita oficialmente a ilha das Flores

De acordo com o programa da visita estatutária, a deslocação começa na noite de quarta-feira com a realização do Fórum Autonómico, no Museu Municipal de Santa Cruz, sendo orador o presidente da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT), Pedro Costa Ferreira.

Na quinta-feira, terão lugar uma reunião do Conselho do Governo e uma visita à Unidade de Saúde de Ilha das Flores, em Santa Cruz, a par de uma reunião do Governo dos Açores com o presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz e vereadores.

O executivo regional visita ainda o Porto das Lajes e reúne-se com o Conselho de Ilha, organismo representativo das forças vivas e políticas locais.

Na sexta-feira, último dia da visita estatutária, decorrerão a leitura do comunicado do Conselho do Governo, uma reunião com o presidente da Câmara Municipal das Lajes e vereadores, bem como uma visita à Escola Básica e Secundária das Flores.

O Governo dos Açores anunciou entretanto que, a anteceder as visitas estatutárias, haverá uma iniciativa cultural (expositiva, musical ou de outro teor) sobre a ilha a visitar numa outra ilha do arquipélago, procurando-se “promover assim uma maior coesão regional e um melhor conhecimento interilhas”.

Nesse contexto, vai ser inaugurada na terça-feira uma exposição de fotografia no Palácio da Conceição, em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel.

De acordo com o Estatuto Político e Administrativo dos Açores, o Governo Regional deve visitar pela menos uma vez no ano as ilhas sem secretarias regionais, que são seis.