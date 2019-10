Governo dos Açores inicia terça-feira visita de três dias à ilha Terceira

O Governo dos Açores inicia na terça-feira uma visita de três dias à ilha Terceira, onde ira inaugurar investimentos, visitar empreendimentos em curso e projetos e reunir com entidades locais e com o Conselho de Ilha.

Segundo uma nota divulgada hoje pelo Gabinete de Apoio à Comunicação Social do executivo açoriano, na terça-feira, o presidente do Governo açoriano visita a obra de construção do Terminal de Carga da Aerogare Civil das Lajes, que "vai melhorar substancialmente o fluxo de mercadorias neste aeroporto", presidindo ainda "à assinatura de um Memorando de Entendimento com a Comissão Fulbright, para o estabelecimento de um programa de bolsas de investigação de curta duração".

Ainda na terça-feira, será inaugurada "a reabilitação da Residência para Acolhimento de Doentes Deslocados na Ilha Terceira, com capacidade para 12 pessoas", indica a nota do executivo açoriano, acrescentando que o chefe do Governo, Vasco Cordeiro, reúne-se com os presidentes das câmaras municipais de Angra do Heroísmo, Álamo Menezes, e da Praia da Vitória, Tibério Dinis, terminando este dia com a reunião com o Conselho de Ilha.

Na quarta-feira, o chefe do executivo açoriano participa numa reunião de parceiros do projeto “Ilhas de Inovação” e preside à apresentação do projeto de requalificação e ampliação de um edifício para espaço de animação de rua da Cáritas da ilha Terceira, visitando depois o projeto “Sementes”, promovido por esta instituição no âmbito do programa AQI – Avaliar, Qualificar, Inserir.

Vasco Cordeiro presidirá, ainda, à inauguração da "requalificação da fábrica da Pescatum, cuja produção é integralmente exportada para Espanha", lê-se na nota, adiantando que na sua deslocação à Terceira o presidente do Governo dos Açores participará na "atribuição de apoios à habitação que beneficiam mais de três dezenas de famílias terceirenses".

O presidente do Governo dos Açores vai também visitar várias empresas instaladas na Praia da Vitória no âmbito do projeto “Terceira Tech Island”, que integra o Plano de Revitalização Económica da Ilha Terceira (PREIT), com o objetivo de “atrair e criar condições para o desenvolvimento de empresas de programação nos Açores, particularmente na ilha Terceira, como alternativa a minimizar ou anular os efeitos da redução [de efetivos] na base das Lajes”.

De acordo com o programa divulgado, durante a visita à Terceira o presidente do Governo Regional vai inaugurar o Caminho Rural da Serra do Cume, "numa extensão de 4.300 metros, que serve cerca de seis dezenas de agricultores", e presidir "à cerimónia de entrega de certificados dos cursos de Aquisição Básica de Competências (ABC) e de Competências Digitais.

O programa desta deslocação à Terceira inclui ainda reuniões dos membros do executivo regional socialista com diversas entidades e visitas a empreendimentos em curso.

Durante a visita à Terceira do Governo regional, entre outros eventos, será também apresentado o Manual da Oferta Alimentar, para creches e jardins de infância da região, segundo o programa divulgado.