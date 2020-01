Governo dos Açores inicia quarta-feira visita estatutária à ilha de São Jorge

De acordo com nota, o programa desta visita estatutária inclui também um período em que os membros do Governo dos Açores estão disponíveis para receber os jorgenses que pretendam apresentar-lhes diretamente as suas questões.

Ao fim da manhã de quarta-feira, Vasco Cordeiro preside à cerimónia de inauguração das obras de melhoramento e ampliação do entreposto frigorífico das Velas, que representou um investimento de mais de um milhão de euros nesta área do setor das pescas.

Já na parte da tarde, op residente do Governo preside à apresentação do projeto da segunda fase da ampliação e requalificação da Casa de Repouso João Inácio de Sousa, instituição com quem será assinado um contrato de cooperação, reunindo depois com os presidentes das câmaras das Velas, Luís Silveira, e da Calheta, Décio Pereira, terminando este primeiro dia com a reunião do executivo com o Conselho de Ilha.

Na quinta-feira de manhã, Vasco Cordeiro preside à apresentação do projeto do novo matadouro de São Jorge e inaugura as obras de remodelação e ampliação do Centro de Saúde da Calheta, seguindo depois para uma visita à empreitada de melhoria das condições de operacionalidade do Porto do Topo.

Ao princípio da tarde, Vasco Cordeiro visita as obras do novo edifício do Museu Francisco de Lacerda, após o que preside à inauguração do Caminho Agrícola do Pau – Pique, no Perímetro de Ordenamento Agrário da Ribeira Seca – Norte Pequeno, terminando este dia com a reunião do Conselho do Governo.

No terceiro dia da visita estatutária a São Jorge, o presidente do executivo vai inaugurar as obras de reabilitação do Centro de Atividades Ocupacionais da Santa Casa da Misericórdia da Calheta, instituição com quem será assinado um contrato de cooperação no âmbito do programa Solidariedade em Movimento.

O programa desta visita estatutária, como habitualmente, inclui ainda visitas dos membros do Governo a investimentos em curso na ilha, além de reuniões com várias entidades jorgenses.





Durante esta visita estatutária será também apresentado o Programa Anual de Deslocações de Profissionais de Saúde para 2020, assinados compromissos para a criação das Redes Locais de Intervenção dos concelhos das Velas e da Calheta e aberta uma ação de formação do projeto Oficinas da Parentalidade, no âmbito da Educação Parental.