Governo dos Açores diz que secretário da Saúde “não tem agenda” por “motivos de saúde”

"O secretário regional da Saúde não tem desenvolvido agenda pública devido a um pequeno problema de saúde, mas continua a trabalhar e a acompanhar o trabalho diário dos setores que tutela", explicou o governante.

Berto Messias reagia assim às críticas feitas pelo PSD, que adiou um debate de urgência devido ao estado de saúde de Rui Luís, mas depois ouviu declarações feitas por aquele responsável na comunicação social.

Segundo o governante, o secretário regional da Saúde "foi contactado, telefonicamente, por dois jornalistas" para prestar declarações sobre situações ocorridas no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada (tema que o PSD pretendia debater no parlamento), apesar de estar condicionado pelo seu estado de saúde.

"Esses motivos de saúde condicionaram a sua presença no parlamento dos Açores, durante a sessão plenária desta semana, devido aos exames complementares que está a fazer", insistiu o governante, adiantando que, mesmo assim, Rui Luís "entendeu prestar os esclarecimentos solicitados, para melhor informar os cidadãos e os utentes daquele hospital sobre as medidas que estão a ser tomadas".

Para o secretário regional da Presidência, "não se poderá depreender" desta situação, "qualquer tipo de atitude menos correta ou qualquer desrespeito pela Assembleia Regional ou pelo grupo parlamentar do PSD/Açores.