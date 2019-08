Governo dos Açores comparticipa em mais de 211 mil euros obra de conservação na Igreja Matriz da Ribeira Grande

A comparticipação financeira, de acordo com o extrato do contrato publicado esta sexta-feira em Jornal Oficial, destina-se a obras de conservação que deverão ter início em setembro e se vão prolongar até 31 dezembro de 2020, adianta nota do executivo.







A empreitada consiste na substituição da cobertura, reforço sísmico e todos os trabalhos complementares inerentes à boa execução, revestimento de paredes e trabalhos de carpintaria.







A igreja, que se situa na freguesia da Matriz, foi construída em inícios do século XVI, no lugar de uma antiga ermida dedicada à Purificação de Nossa Senhora, sendo desenvolvidos os seus trabalhos de edificação e acabamentos por toda a centúria de Quinhentos, guarnecendo-se o templo com retábulos, pinturas e paramentos.