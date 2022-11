Governo dos Açores aumenta apoios à ação social escolar e recusa corte na Cultura

“Como tem acontecido desde a tomada de posse deste governo, a maior fatia do Plano volta a ser aplicada na ação social, com 13 milhões de euros, destinados a esta ação do plano. Isto representa um aumento de 22% relativamente ao Plano anterior”, sublinhou a governante, que foi ouvida hoje na Comissão de Assuntos Sociais da Assembleia Regional, a propósito das propostas de Plano e Orçamento para 2023.

A titular da pasta da Educação adiantou que este aumento de verbas na ação social escolar se destina a minimizar os impactos que a crise inflacionária, decorrente da crise energética, da crise sanitária e da guerra na Ucrânia, tiveram a nível mundial, e que se reflete também nos Açores.

Sofia Ribeiro garantiu, por outro lado, que não haverá nenhum corte de verbas no setor da Cultura, como foi denunciado por alguns deputados da oposição, esclarecendo que a redução de 01 milhão de euros no Plano para 2023, resulta apenas da integração, nos quadros da Administração Regional, de indivíduos que estavam contratados a prazo e que eram pagos pelo Plano, mas que agora serão pagos pelo Orçamento.

“Trata-se de uma diminuição dos contratos ocupacionais que, tendo dado lugar a um aumento de lugares no quadro, naturalmente transitou para o Orçamento da região”, clarificou Sofia Ribeiro.

De acordo com a governante, desta forma, o executivo de coligação PSD, CDS-PP e PPM, está a “evoluir, paulatinamente, para uma situação em que o investimento se destina apenas a ações e iniciativas”, em vez de servir para pagar salários.

Quanto à Educação, segundo Sofia Ribeiro, o Plano de Investimentos do Governo para 2023 prevê uma dotação de 28,6 milhões de euros, o que representa um aumento de 8% em relação ao Plano de 2022, o que representa um “evidente aumento continuo” na formação das crianças e jovens.

As propostas de Plano e Orçamento do Governo para o próximo ano serão discutidas e aprovadas entre 21 e 25 de novembro, numa assembleia regional onde os partidos que formam o executivo, liderado pelo social-democrata José Manuel Bolieiro, bem como os partidos que lhe dão apoio parlamentar (CH, IL e deputado independente), têm apenas mais um deputado que os partidos da oposição (PS, BE e PAN).