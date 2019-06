Governo dos Açores apoia formações sobre venda de bebidas alcoólicas

As mais lidas

O diretor-geral da Insco, Carlos Filipe Medeiros, sublinhou a importância de formações como a hoje realizada na maior cidade açoriana para "sensibilizar quem está a lidar diariamente" com os clientes, nomeadamente os trabalhadores de caixas de supermercado.

No total, serão 800, de 1.400, os trabalhadores da Insco abrangidos por formações nas três ilhas de ação da empresa: São Miguel, Terceira e Faial.

"A nossa intenção é alargar ao maior número de pessoas esse nosso desiderato de lutarmos contra o consumo excessivo que existe nos Açores de álcool", sendo que no verão e nos respetivos festivais de música, onde há "maior apetência" para o consumo de álcool, haverá ações de sensibilização nos maiores certames da região, disse aos jornalistas o secretário regional da Saúde, Rui Luís.

