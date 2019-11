Gonçalo Silva traz medalha de ouro para o Arrifes Kickboxing Clube

Gonçalo Silva, atleta do Arrifes Kickboxing Clube (AKC), arrecadou, no fim de semana, o título de Jovem Promessa do Futuro 2019 em Low Kick Junior -63,5kgs.

Para o jovem de 17 anos não foi um dia fácil, pois foram dois combates “duros” devido à qualidade dos adversários e a uma lesão. “Saí com uma lesão no ombro do primeiro combate, mas não foi isso que me impediu de lutar pelo primeiro lugar”, disse, com orgulho na sua capacidade de superação e no facto de ter dado o seu melhor, o que é, acrescentou, sempre o seu objetivo.

Para além do ouro, os atletas do AKC arrecadaram quatro medalhas de prata.

Representaram o clube na competição nacional, para além de Gonçalo Silva, Pedro Nascimento (Light Contact Iniciado -42kgs), Ricardo Coelho (Kick Light Juvenil -52kgs), Jorge Silva (Low Kick Juvenil -60kgs), Rafaela Silva (Light Contact Iniciado -47kgs) e Tânia Cabral (Kick Light Senior -60 kgs ).



Gonçalo Ferreira (Low Kick Senior -54kgs) acabou por não competir por não ter adversário.

O evento organizado pela Federação Portuguesa de Kickboxing reuniu 256 atletas de todo o país em Celorico de Basto.