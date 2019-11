GNR deteve homem em Barcelos com arma proibida suspeito de violência doméstica

As mais lidas

Na sequência de uma investigação com cerca de um mês, a GNR realizou uma busca domiciliária e outra a um veículo, tendo apreendido 35 doses de canábis, quatro de haxixe, 300 sementes de cânhamo e um extrator de resina de canábis.

Já na localidade de Rendufinho, concelho de Póvoa de Lanhoso, também no distrito de Braga, a GNR identificou um homem de 62 anos "por ser suspeito do crime de tráfico de estupefacientes".

O suspeito foi presente ao Tribunal Judicial de Amares, distrito de Braga, no sábado, para aplicação de medidas de coação.

"Os militares deram cumprimento a um mandado de detenção e de uma busca domiciliária, que culminou na detenção do suspeito e na apreensão de uma caçadeira de calibre 12, duas espingardas de pressão de ar e uma pistola de alarme", acrescentou a mesma fonte.

O suspeito foi detido através do Núcleo de Investigação a Vítimas Específicas, "no âmbito de um processo de violência doméstica, em que foi possível apurar que o suspeito exercia violência física e psicológica sobre a companheira de 74 anos", informou a GNR.

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok