GNR detém 12 homens em operação de prevenção criminal num festival em Sines

O Comando Territorial de Setúbal da GNR, em comunicado enviado à agência Lusa indicou que os homens, com idades entre os 20 e os 54 anos, foram detidos, entre os dias 20 e 27 deste mês, através do Destacamento Territorial de Santiago do Cacém, tendo ainda sido detetadas 58 contraordenações.

A Guarda Nacional Republicana (GNR) explicou que, “no âmbito das suas atribuições, garantiu as condições de segurança necessárias para que o evento decorresse dentro da normalidade e legalidade, protegendo, socorrendo e auxiliando os cidadãos que se deslocaram ao mesmo, bem como foi ainda garantida a fluidez do trânsito, tendo estado empenhadas várias valências operacionais da Guarda”.

Segundo a GNR, no decorrer das ações policiais desenvolvidas, foram detidas 12 pessoas, “nove pelo crime de tráfico de estupefacientes, uma por resistência e coação, uma por condução com taxa de álcool igual ou superior a 1,2g/l e uma por condução sem habilitação legal”.

Foram ainda elaborados 58 autos de contraordenação, nomeadamente 40 por consumo de produtos estupefacientes e 18 autos de âmbito rodoviário, adiantou a Guarda.

No âmbito das diligências policiais executadas, a GNR indicou ainda que apreendeu 211 doses de haxixe, 31 doses de liamba, 44 doses de cocaína, quatro doses de MDMA, 65 pastilhas de ‘ecstasy’, seis selos de LSD, 33 doses de anfetaminas, 33 gramas de cogumelos alucinogénios, um telemóvel e 420 euros em numerário.

Os factos de âmbito criminal foram comunicados ao Tribunal Judicial de Santiago do Cacém, também no distrito de Setúbal.

A operação de segurança do festival contou ainda com o reforço dos militares dos Destacamentos de Intervenção (DI) de Setúbal e Santarém, e do Grupo de Intervenção Cinotécnico (GIC) da Unidade de Intervenção (UI).