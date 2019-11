GNR contabiliza 42 acidentes nas primeiras 12 horas da Operação Todos os Santos

As mais lidas

A operação, que pretende “apoiar os utentes das vias e reduzir situações que configurem comportamentos de risco” no fim de semana prolongado, vai mobilizar os Comandos Territoriais e a Unidade Nacional de Trânsito.

Entre hoje e domingo, a GNR vai intensificar o patrulhamento nas estradas com maior tráfego, no âmbito da Operação Todos os Santos.

Fonte da GNR adiantou à Lusa que, dos acidentes registados, seis ocorreram no Porto, seis em Setúbal, cinco em Braga, cinco em Aveiro e quatro em Santarém.

