Gavin James atua no Coliseu Micaelense a 14 de maio

Em nota enviada à comunicação social, a casa de espetáculo revela que o concerto está agendado para 14 de maio, a partir das 21h30, sendo produzido pela Enjoysuccess.



Acrescenta ainda que os espetadores que já tinham adquirido bilhetes no Coliseu Micaelense devem dirigir-se à bilheteira para efetuarem a troca para a nova data.

Quanto aos bilhetes adquiridos online, a BOL irá contactar os espetadores para a respetiva troca.

Para os restantes interessados em assistir ao concerto de Gavin James, os bilhetes já se encontram à venda nos locais habituais e custam entre 12 e 20 euros.

Nascido em Dublin, na Irlanda, em 1991, Gavin James é cantor e compositor, tendo ficado conhecido com o êxito “Nervous”.

O músico cresceu numa casa cercada por música. O pai interpretava Cat Stevens, Sam Cooke e Bob Dylan, enquanto a irmã Emma cantou e esteve em digressão com um musical na Irlanda. Além disso, os seus bisavós eram cantores de ópera.

James começou a tocar numa banda de rock aos 8 anos de idade e a escrever as suas próprias músicas. Após o fim do grupo, o artista continuou a apresentar-se sozinho, fazendo vários concertos. Aos 21 anos começou a concentrar-se nas suas composições e, em 2013, lançou de forma independente o single “Say Hello”, que ganhou o prémio Meteor Choice Award como Canção do Ano.

Em 2015, James lançou seu primeiro álbum e homenageou Alanis Morissette com Bitter Pill a 20 de novembro de 2015 através da Warner Ireland. Recebeu o certificado de Platina pelas vendas na Irlanda. A faixa “Nervous” faz parte do disco e foi um grande sucesso em todo o mundo.

Em outubro de 2017, Gavin James lançou o single “Hearts on Fire” do seu segundo álbum. Em abril de 2018, lançou o single “Always”. O terceiro single, “Glow” foi lançado em setembro de 2018, ao que se seguiu o lançamento do segundo álbum de estúdio, Only Ticket Home, em outubro do mesmo ano.

Em outubro de 2018, Gavin James lançou “Innocent”, faixa em parceria com o DJ brasileiro Alok e Yves V.