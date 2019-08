Gabriel o Pensador e Djodje no Festival da Povoação

O Festival da Povoação by Nissan deste ano volta no formato de uma semana,decorrendo de 19 a 24 de agosto, com música regional, nacional e internacional para vários estilos e com muito desporto nas diversas modalidades.

Gabriel o Pensador, Djodje e os Dj’s Martin Jensen e Deniz Koyu serão os cabeças de cartaz da edição deste ano que realizar-se-á em diferentes pontos da beira-mar da Vila: Pontão, Praça dos Pelames e junto à igreja de Nossa Senhora do Rosário, refere nota de imprensa.







O dia 19 começa pelas 21 horas, com a Charanga dos Escuteiros da Povoação, pelas ruas da Vila, e pelas 22 Romeu Bairos atua na Praça dos Pelames. No dia seguinte, também a partir das 21 horas, Tia Maria do Nordeste, Lina Freitas e Andreia Amaral animarão a Praça dos Pelames.







Já a 21 de agosto, o Grupo Folclórico de Água Retorta, a Orquestra Ligeira da Povoação, acompanhada pelo Coro Infanto-Juvenil Caravela D’ouro, mais convidados abrilhantarão o serão também na Praça dos Pelames.







No dia 22 será a vez do Grupo Folclórico de São Pedro, da Lomba do Cavaleiro, apresentar-se também na Praça dos Pelames e depois Jéssica Sousa, no fado, junto à igreja de Nossa Senhora do Rosário. No dia 23 de agosto a noite contará com o Grupo de Tambores da Associação Unojovens, The Code, Djodje, e com os DJ’s Martin Jensen e Play.





No 24 a noite aquecerá com os Jet Lag, Gabriel o Pensador e os DJ’s Deniz Koyu e Diogo Amaral.







Refira-se que durante os dias do Festival decorrerão torneios de voleibol, futebol Ténis de Mesa, Basquetebol, e ainda demonstrações de karaté e capoeira.





Em parceria com o Clube Naval da Povoação, estão, ainda, previstas várias atividades náuticas, na beira-mar da Vila da Povoação, com destaque para passeios de caiaque, paddle, vela, windsurf e polo aquático.