Fundadores da Tendência Esperança em Movimento desfiliam-se do CDS-PP

Numa nota enviada à agência Lusa, os dois dirigentes argumentam que "este CDS tomou o mesmo caminho que tende a torná-lo irrelevante na política nacional" e "pouco faz para se regenerar".

Abel Matos Santos e Luís Gagliardini Graça consideram igualmente que "as perspetivas de mudança não são melhores" e defendem que "o que se apresenta como alternativa é uma deriva que nada tem a ver com a essência democrata cristã do partido".

"Não escamoteamos que o rumo e as políticas tomadas por este CDS não representam a nossa forma de estar, pensar e agir. Não nos sentimos representados nem sentimos que possamos representar este CDS", referem, justificando que "a única posição lúcida a tomar" é a desfiliação do CDS, porque não podem "simplesmente ignorar" a situação do partido.

Abel Matos Santos e Luís Gagliardini Graça lembram também que se filiaram no CDS-PP "na presidência de Ribeiro e Castro" (entre 2005 e 2007) e realçam que "durante este caminho de mais de uma década" fundaram a TEM, a "única corrente de opinião formalizada na história do CDS, conservadora e soberanista, profundamente humanista, com o intuito de regenerar e afirmar o CDS como um partido de causas e de princípios".

"Continuaremos a participar na vida pública e política, de forma livre, como sempre fizemos. Estaremos sempre disponíveis para defender as causas que nos movem e a lutar por uma sociedade mais justa e solidária, assente na verdade, no combate à corrupção e nos valores democrata cristãos", indicam também na nota.

Abel Matos Santos foi candidato à liderança do CDS-PP no congresso do início do ano passado, mas desistiu a favor de Francisco Rodrigues dos Santos, que foi eleito presidente do partido.

O então porta-voz da TEM foi eleito vogal da Comissão Executiva (órgão mais restrito do presidente), mas o seu mandato durou apenas alguns dias.

Depois de ter sido eleito no 28.º Congresso do CDS-PP, que decorreu em Aveiro nos dias 25 e 26 de janeiro do ano passado, o fundador da Tendência Esperança e Movimento deixou o cargo no dia 04 de fevereiro, na sequência de notícias que davam conta de declarações polémicas que tinha feito.

No dia seguinte, Luís Gagliardini Graça demitiu-se da Comissão Política Nacional, o órgão mais alargado da direção, em solidariedade com Abel Matos Santos.

Nas últimas eleições presidenciais, nas quais o CDS recomendou o voto em Marcelo Rebelo de Sousa, Abel Matos Santos declarou apoio a André Ventura, do Chega.

Contactado pela Lusa, o antigo porta-voz da TEM afirmou que não irá filiar-se noutro partido.