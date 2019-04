Freguesia da Maia comemora a sua fundação a 1 de maio

“Connosco teremos representantes da Câmara Municipal da Maia, Junta de Freguesia da Cidade da Maia e Junta de Freguesia de Castelo da Maia, entidades com as quais serão assinados compromissos para a promoção das Terras da Maia”, revela nota da organização.



Ao longo do dia estão agendados diversos eventos, como: a conferência “A fundação da freguesia da Maia: Relação Histórica com as Terras da Maia de Portugal Continental”; uma visita guiada à exposição do Nobel da Medicina Craig Mello cujos bisavós eram naturais da Maia; o Concurso Internacional de Maios que resultará na maior exposição de Maios dos Açores, acompanhados por um Maio Gigante de 10 metros da Fundadora da freguesia, Inês Maia, “mulher-inspiração pela sua bravura e determinação”; o desfile das atividades culturais e económicas da freguesia da Maia; e a homenagem aos trabalhadores/as da freguesia, “numa nota de apreço pelas efemérides que a data encerra”.



Estas iniciativas, coorganizadas pela Casa do Povo da Maia e Junta de Freguesia da Maia, em estreita ligação com todas as forças vivas da comunidade, terão lugar no dia 1 de maio.