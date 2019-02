Fórum Regional Álcool e Saúde aprova ‘Prémio FRAS’

A Diretora Regional de Prevenção e Combate às Dependências anunciou, esta segunda-feira, em Ponta Delgada, a criação do Prémio Fórum Regional Álcool e Saúde (FRAS) com o objetivo de distinguir entidades que promovam ações para reduzir os problemas ligados ao consumo de álcool.

"Esta distinção será o reconhecimento público pelo trabalho que um conjunto de entidades das áreas da educação e da intervenção social, comunitária e autárquica estão a levar a cabo, no contexto da problemática do álcool”, afirmou Suzete Frias, que falava na abertura da segunda reunião do Fórum Regional Álcool e Saúde.



Citada em nota do Gacs, a Diretora Regional referiu que este é mais um estímulo à clara determinação das instituições açorianas em fazer parte da solução no que se refere à redução de consumos.





“Em pouco mais de um ano uniram-se por esta causa 39 entidades, associando-se ao Fórum, com a vontade e o compromisso de implementar ações com relevância para a alteração de comportamentos, e há que valorizar esse facto”, frisou.





Ao Prémio FRAS podem candidatar-se entidades regionais que tenham desenvolvido, a nível local, um projeto com relevância no contexto da intervenção social e comunitária, que tenha sido elaborado ou concluído no ano passado.



Entre estas entidades incluem-se Instituições Particulares de Solidariedade Social, Organizações Não Governamentais, Ordens Profissionais e Municípios.





Neste encontro, em que estiveram presentes os representantes dos organismos que aderiram ao Fórum, foram apresentados os compromissos dos parceiros e os regulamentos do Prémio FRAS e do Fórum Regional Álcool e Saúde.





Refira-se que cerca de 39 parceiros entregaram compromissos no âmbito da prevenção (26), comunicação (18), reabilitação (15), redução de riscos (10), tratamento (8) e regulação e fiscalização (2), num total de 125 ações que envolvem informação ao cliente, envolvimento dos jovens, educação, aconselhamento, atividades no âmbito dos media, comunicação comercial, tratamento, investigação, desenvolvimento de competências referenciação, fiscalização, mediação e intervenção cultural.







Até 2020, o Fórum Regional Álcool e Saúde propõe como metas a redução em dois pontos percentuais nas prevalências de consumo de bebidas alcoólicas, a diminuição do número de condutores mortos em acidentes de viação, bem como a redução da taxa de anos potenciais de vida perdidos por doenças atribuíveis ao álcool.